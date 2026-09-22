No Sudeste, ao longo do dia, a chuva continua em São Paulo, avança sobre Minas Gerais e chega ao sul do Espírito Santo. O norte de Minas Gerais tem aviso amarelo, de perigo potencial para baixa umidade do ar.

As temperaturas permanecem elevadas nas capitais, com máxima que chega a 35 °C em Belo Horizonte e mínima é de 18 °C, em São Paulo.

Na Região Sul, chove com trovoadas no noroeste, norte e leste do Paraná, com possibilidade de chuvas isoladas no restante do estado e também no nordeste de Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, o tempo segue firme, com céu variando entre muitas e poucas nuvens. A presença do ar frio deixa o tempo mais estável, com queda acentuada das temperaturas durante a noite, favorecendo a formação de geada.

Nas capitais, a mínima prevista em Porto Alegre é de 8 °C e em Curitiba a máxima será de 22 °C.

No Nordeste, o tempo segue estável, seco e quente. Especialmente na região agrícola do Matopiba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a umidade relativa do ar permanece baixa, com alerta amarelo de perigo potencial ativo.

Chuvas isoladas ocorrem durante a tarde no litoral maranhense, mas os termômetros seguem elevados nas capitais, com temperatura máxima de 40 °C em Teresina e mínima de 21 °C em Maceió.

No Centro-Oeste do país, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás.

Os avisos laranja, de perigo para tempestade, e amarelo, de perigo potencial, alcançam respectivamente o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás.

Por outro lado, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no nordeste de Mato Grosso, norte de Goiás, e amarelo, de perigo potencial, para baixa umidade do ar no centro de Goiás, leste de Mato Grosso e para o Distrito Federal.

A temperatura mínima será de 19 °C em Campo Grande e a máxima de 37 °C em Goiânia.

No Norte do país, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas são previstas no noroeste e sudoeste do Amazonas, no Acre e no sul e oeste de Rondônia.

No litoral e norte do Pará, no Amapá e em Roraima também pode chover de forma isolada. A temperatura mínima será de 23 °C em Rio Branco e a máxima chega a 39 °C em Palmas.

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