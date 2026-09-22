A aeronave fazia o percurso entre as cidades de Porto Belo (região litorânea) e de São Joaquim, ambas em Santa Catarina.

Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick.

Ele pede que Deus proteja Rick e os demais tripulantes. Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança.

Mensagem divulgada no perfil oficial da dupla sertaneja destaca que os representantes dos cantores seguem aguardando dados oficiais sobre a localização do helicóptero de matrícula PP-MGR.

As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes.

A assessoria dos cantores pede ainda que "não sejam compartilhadas informações falsas" e não confirmadas oficialmente.

O helicóptero sumiu quando sobrevoava a Serra Catarinense, região montanhosa e com muita vegetação, o que dificulta as buscas.

O trabalho de busca segue agora pela manhã na região de Urubici, área em que houve o último contato com o helicóptero, por volta das 16h de ontem.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o corpo de bombeiros de Santa Catarina trabalham em conjunto, com o auxílio de cães farejadores e drones térmicos.



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