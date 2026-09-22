A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 22, o edital de um novo leilão de transmissão de energia elétrica (nº 4/2026), com previsão de investimentos da ordem de R$ 8,9 bilhões. A licitação abrange oito lotes e Receita Anual Permitida (RAP) máxima total da ordem de R$ 1,63 bilhão ao ano.

O certame é destinado à construção, operação e manutenção de instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), com sessão pública do leilão em 30 de outubro de 2026.

A assinatura dos contratos de concessão está prevista para 26 de fevereiro de 2027.

Serão 1.866 km de novas linhas de transmissão e os chamados seccionamentos (interligação com outras linhas). Haverá ainda a continuidade de 483 km de linhas existentes (incluindo a concessão vincenda Aflutente T).

Outros dados incluem 12.694 megavolt-ampère (MVA) em capacidade de transformação e quatro compensações síncronas (equipamentos que ajudam no controle de tensão e segurança).

São estimados 20.500 empregos diretos e indiretos, com prazos de obras entre 42 e 60 meses.

Os investimentos estão espalhados em sete Estados: Bahia (BA), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB), Paraná (PR), Rondônia (RO) e São Paulo (SP).