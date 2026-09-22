O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, defendeu a manutenção da abertura recíproca dos mercados automotivos entre China e União Europeia (UE) e pediu avanço no diálogo para resolver as divergências comerciais entre os dois lados. As declarações foram feitas em encontros separados com representantes das indústrias automobilísticas europeia e alemã nesta terça-feira, 22.

Em videoconferência com o presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês) e CEO da Mercedes-Benz, Ola Kallenius, Wentao afirmou que a China e a UE devem preservar a cooperação e manter seus mercados abertos. Segundo ele, Pequim está disposta a buscar uma solução que respeite as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), as legislações domésticas e os interesses das empresas dos dois lados.

Em reunião com a presidente da Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA, na sigla em inglês), Hildegard Muller, Wentao afirmou que a China "não é a origem dos problemas econômicos e comerciais" enfrentados pela UE, mas uma parceira na busca por soluções. O ministro disse ainda que Pequim não deseja ver o bloco europeu "optar por protecionismo", restringindo ou fechando mercados.

Wentao também afirmou que a China apoia investimentos de montadoras chinesas na Europa e espera que Alemanha e UE garantam um ambiente de negócios "justo, aberto e não discriminatório". Ao mesmo tempo, convidou montadoras europeias a ampliarem investimentos no mercado chinês.

Kallenius disse que a ACEA apoia o livre comércio e a abertura dos mercados, enquanto Muller afirmou que a VDA defende a manutenção do mercado automotivo europeu aberto e maior diálogo para evitar uma escalada das tensões comerciais.