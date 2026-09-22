O Alibaba Group apresentou um chip mais potente e detalhou planos para um modelo de inteligência artificial (IA) maior, reforçando a estratégia de controlar tanto o software quanto o hardware por trás de suas ambições no setor.

A T-Head, unidade de design de chips do Alibaba, revelou o novo chip de IA Zhenwu V900, que entrega três vezes o desempenho do antecessor lançado em maio, segundo o CEO Eddie Wu. O anúncio foi feito durante a conferência anual do Alibaba Cloud, realizada em Hangzhou.

De acordo com a empresa, o chip é compatível tanto com treinamento de modelos em alta precisão quanto com inferência em precisão ultrabaixa. A produção em massa e o lançamento comercial estão previstos para o primeiro trimestre de 2027.

Wu também afirmou que o Alibaba pretende treinar um novo modelo com entre 5 trilhões e 10 trilhões de parâmetros. Em julho, a empresa lançou o Qwen 3.8 Max, com 2,4 trilhões de parâmetros. Parâmetros são variáveis aprendidas durante o treinamento que ajudam a determinar as saídas do modelo; em geral, quanto maior o número, maior a capacidade de armazenar conhecimento, sendo um indicador aproximado de escala e potencial.

Após o anúncio, as ações do Alibaba listadas em Hong Kong subiam 2,3% por volta das 3h08 (de Brasília), superando o índice Hang Seng Tech, que avançava 0,77%.

O movimento destaca o esforço do grupo para deslocar o foco do comércio eletrônico para a IA, em meio a competição intensa com startups como DeepSeek e Moonshot AI e com grandes empresas de tecnologia, incluindo a ByteDance. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.