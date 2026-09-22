A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) instaurou nesta segunda-feira, 21, 70 processos administrativos contra postos de combustíveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo por suspeita de aumento abusivo dos preços dos combustíveis, segundo nota divulgada pela instituição.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou na sexta-feira, 18, ter recebido pelo menos 330 denúncias de possíveis aumentos abusivos de preços em postos pelo País. A Senacon, na nota, afirmou que a fiscalização identificou um aumento nas margens de lucro superior a 70% nos postos alvos do processo. As empresas terão 15 dias para apresentar defesa, e a decisão final da Senacon pode resultar em multas de até R$ 14 milhões, de acordo com os critérios do Código de Defesa do Consumidor.

Ao todo, foram registradas denúncias de aumento abusivo de preços em 15 Estados da federação, e em sete foram identificados aumentos nas margens de lucro dos postos. Por isso, a Senacon convocou uma reunião emergencial dos órgãos de defesa do consumidor para coordenar fiscalizações em todo o território nacional.

No histórico recente, fiscalizações pelos Procons resultaram em aplicações de multas de R$ 3 milhões a mais de 50 postos em Fortaleza. Em Anápolis, nove estabelecimentos também foram autuados, e em Criciúma dois postos receberam auto de infração por elevação injustificada dos preços do diesel.

O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, na nota, afirmou que "liberdade de preços não significa liberdade para práticas abusivas" e reforçou que a Senacon continuará atuando em prol dos direitos dos consumidores em toda a cadeia de combustíveis.