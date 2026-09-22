As importações brasileiras de dispositivos médicos somaram US$ 3,355 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 8,2% ante o mesmo período de 2025, segundo o Boletim Econômico da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS). As exportações alcançaram US$ 456 milhões, queda de 5,9%, levando o déficit da balança comercial do setor a US$ 2,899 bilhões, aumento de 10,8%.

No mercado de trabalho, o setor abriu 7.445 vagas nas atividades industriais e comerciais no primeiro semestre, totalizando 148.912 trabalhadores. O total considera as atividades industriais e comerciais do segmento, sem incluir os serviços de diagnóstico e terapia complementares.

O consumo aparente de dispositivos médicos cresceu 7,5% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2025. O indicador considera a produção nacional, acrescida das importações e descontadas as exportações. Entre os segmentos, os reagentes e analisadores para diagnóstico in vitro avançaram 12,5%, enquanto materiais e equipamentos para a saúde cresceram 6,9%. Já órteses, próteses e materiais especiais (OPME) tiveram alta de 0,6%.

No Sistema Único de Saúde (SUS), foram realizadas 3.281.493 cirurgias no primeiro semestre, alta de 4,5% em relação ao mesmo período de 2025. Os procedimentos do sistema nervoso central e periférico cresceram 16,4%, enquanto as cirurgias maxilofaciais avançaram 10,9%. Nos exames ambulatoriais, foram realizados 2,624 bilhões de procedimentos, aumento de 3,7%, com destaque para os exames de ressonância magnética, que cresceram 16,7%.