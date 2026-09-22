A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse na manhã desta segunda-feira, 21, que a estatal vai anunciar descobertas relevantes de gás na Colômbia com a estatal colombiana Ecopetrol. A executiva participa, nesta segunda, da ROG.e 2026, principal evento de energia, organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), e que deve movimentar cerca de R$ 593 milhões no estado. Magda também é presidente do Conselho do IBP.

"Temos descobertas relevantes de gás a desenvolver na Colômbia. Estamos divulgando hoje as oportunidades na Colômbia, onde já temos inclusive contratos de gás a divulgar", disse, sem dar mais detalhes.

Segundo a presidente, a estatal vai continuar olhando para novas fronteiras, em um cenário de produção crescente e em alto patamar até a próxima década.

Ela disse que a Petrobras está avançando na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e lembrou da assinatura de oito contratos com a Costa do Marfim "em aderência à determinação de olhar oportunidade de geologia externa similar" à da companhia.

Magda Chambriard ressaltou que os campos maduros continuam sendo uma prioridade. Segundo ela, a estatal está em busca de novas tecnologias, como a robotização, para estender a vida produtiva dessas áreas.

"Não renunciaremos a eles. O futuro nos reserva todos os dias uma série de tecnologias habilitadoras em que investimos para desenvolvê-los, e que estarão cada vez mais presentes em nossas operações", concluiu a executiva.