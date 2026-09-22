A Rodobens e o Banco PAN anunciaram parceria para distribuição de cotas de consórcio em âmbito nacional. Segundo as empresas, a operação começou em agosto e combina a atuação da Rodobens como administradora com a capacidade de distribuição do PAN para ampliar o acesso dos clientes à modalidade.

De acordo com o comunicado, a parceria inclui as modalidades de consórcio oferecidas pela Rodobens, como automóveis, imóveis, motos, caminhões e serviços.

"A união dessas duas instituições amplia a oferta de alternativas de planejamento financeiro e facilita o acesso dos clientes ao consórcio", afirmou o diretor de consórcios da Rodobens, Sebastião Cirelli.

O executivo disse ainda que o acordo amplia a capilaridade da Rodobens e acrescenta ao portfólio do PAN uma nova linha de negócios, já que o banco não oferecia consórcios.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado