A JBS quer ampliar sua atuação em produtos com maior teor de proteína com a criação da Genu-in Solutions, nova frente de negócios da Genu-in, empresa da JBS Novos Negócios especializada em peptídeos de colágeno e gelatina. Segundo comunicado da companhia, entre as primeiras soluções desenvolvidas dentro do novo escopo está um snack proteico do tipo puff, criado ao longo de 18 meses.

Com 44% de proteína, o produto já superou as etapas regulatórias e os testes de estabilidade e está pronto para comercialização no varejo. A empresa também desenvolve aplicações como gomas com colágeno e bebidas prontas para consumo, segmento conhecido como ready-to-drink (RTD).

A nova operação nasce para ajudar outras empresas a transformar essa oportunidade de mercado em produtos, informou a JBS. Voltada a clientes B2B, a frente amplia a atuação da Genu-in para além do fornecimento de ingredientes e do suporte técnico à aplicação. A proposta é integrar diferentes etapas do desenvolvimento de um produto, da concepção da formulação à avaliação regulatória, estudos de estabilidade, produção, comunicação e logística. O modelo de atuação é flexível e pode ser estruturado de acordo com a necessidade de cada cliente, de uma etapa específica a uma solução full service.

O presidente da JBS Novos Negócios, Ricardo Gelain, afirmou no comunicado: "Com a Genu-in Solutions, avançamos do ingrediente para o desenvolvimento do produto final, combinando nosso conhecimento em proteínas com pesquisa e tecnologia. Ao integrar todo o processo de desenvolvimento em uma única plataforma, facilitamos o caminho entre uma oportunidade de mercado e um produto pronto para chegar ao consumidor. É uma forma de acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, reduzir riscos para nossos parceiros".

A criação da nova frente de negócios é resultado de trajetória iniciada em 2022. Em uma 1ª etapa, a companhia concentrou sua atuação no desenvolvimento e fornecimento de peptídeos de colágeno e gelatina, com investimentos em pesquisa e comprovação científica dos ingredientes. Com a evolução do interesse dos clientes, além de fornecer a matéria-prima, passou a apoiar tecnicamente a incorporação de colágeno e proteínas a diferentes matrizes de alimentos e bebidas. Nos últimos anos, esse trabalho levou a empresa a participar de projetos de clientes em categorias como suplementos, iogurtes, requeijão, barras, snacks, refeições prontas, águas proteicas e cervejas sem álcool.

O novo modelo representa uma evolução desse processo. Em vez de atuar como fornecedora e consultora de ingredientes, a companhia passa a se posicionar como parceira estratégica, reunindo conhecimento técnico, capacidade de desenvolvimento e rede de parceiros para conduzir diferentes etapas até que a solução esteja pronta para chegar ao mercado.

A estratégia acompanha mudanças no comportamento do consumidor, como maior atenção à saúde e ao bem-estar e busca por formas mais convenientes de incorporar proteína à alimentação. Antes mais concentrada nas refeições principais e em suplementos, a proteína vem avançando para novas categorias, do requeijão à cerveja. A expansão ocorre em um mercado global que deve alcançar US$ 101,62 bilhões em 2030, com crescimento médio anual de 6,2%, segundo a Grand View Research.