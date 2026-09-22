O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a projeção de crescimento da carga de energia (consumo + perdas) para setembro no Sistema Interligado Nacional (SIN) é de 4,9% frente o mesmo mês do ano passado. A taxa é semelhante à prevista na semana passada. Em volume energético, a redução foi mínima de 9 megawatts médios (MWm), para 84.285 MWm.

Segundo o ONS, essa nova estimativa apresenta um desvio de -1,0%, refletindo o desempenho dos subsistemas, cujas variações foram: Sudeste/CentroOeste (-2,7%), Sul (-2,2%), Norte (2,7%) e Nordeste (3,3%).

Para o Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de carga do SIN, a expectativa foi reduzida em 0,46%, para 46.142 MWm. A nova estimativa representa uma alta de 2,5% na comparação com setembro de 2025.

No Sul, a carga esperada teve evolução de 0,57%, para 13.511 MWm. Esse volume represente um aumento no consumo 4,1% frente a setembro de 2025.

No Nordeste, por sua vez, a expectativa de carga caiu levemente, 10 MWm, para 14.876 MWm. A nova projeção representa um aumento de 10,7% no comparativo com o mesmo mês do ano passado.

Por fim, no Norte, o ajuste foi de 1,4%, para 9.757 MWm, o que corresponde a uma alta anual de 9,4%.