A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), acusou mais de uma vez o governo federal de não cumprir sua parte no acordo com o Banco de Brasília (BRB). "Ele pede audiência de conciliação. Ele é o acionista dos dois bancos. Assim como eu sou acionista majoritária do BRB, ele é acionista da Caixa e do Banco do Brasil. Nem a carta de fiança. Você já imaginou como é que ficam os bancos privados? Se nem a Caixa coloca um percentual desse aval e nem o Banco do Brasil coloca um percentual desse aval", disse, durante sabatina do jornal O Globo e CBN.

Celina afirmou que o movimento da Advocacia Geral da República (AGU) em ação que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) teria ocorrido porque o governo temeu que a ação resultasse na obrigação de um aval da União.

"Eles pediram audiência porque talvez eles ficaram com medo de ter uma decisão judicial. E assim, foi para retardar. Porque eles não cumpriram a parte deles", disse ela.

A candidata à reeleição alegou que o DF teria feito sua parte, fornecendo as informações necessárias, e atrelou a recusa de instituições privadas em conceder o empréstimo à postura que argumenta estar sendo adotada pelo governo federal.