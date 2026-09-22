O megainvestidor Warren Buffett deixou a presidência do Conselho de Administração da Berkshire Hathaway. No lugar dele assume o filho Howard G. Buffett, diretor desde 1993. Buffett, 96 anos, foi nomeado como presidente emérito e segue como membro do Conselho.

"O tempo sempre vence. No entanto, ele foi generoso comigo. Ele me deu a oportunidade de ver a Berkshire alcançar um ponto onde estou mais confiante do que nunca sobre o que está por vir. A empresa está em excelentes mãos, e estou ansioso para continuar sendo um acionista ao seu lado", escreveu Buffett em carta divulgada nesta sexta-feira, 18.

No texto, ele conta que o novo presidente executivo, Greg Abel, superou as suas expectativas no comando da companhia e que, portanto, "o momento é certo para completar a transição". "Tenho servido à Berkshire desde 1965. Com mais de sessenta anos, ainda tenho o melhor trabalho do mundo. Isso não é algo que muitas pessoas da minha idade podem dizer, e nunca me senti melhor sobre o que vem a seguir", escreveu.

Na carta, Buffett pontuou que o novo presidente do Conselho será o guardião da cultura e valores da Berkshire. "A cultura e os valores valem mais do que qualquer coisa em nosso balanço patrimonial. Pense em Howard como uma apólice que os acionistas possuem e esperam nunca ter que acionar", escreveu.

O megainvestidor já havia deixado a presidência executiva da companhia de investimentos no ano passado. O anúncio foi feito em maio e o cargo foi ocupado por Abel meses depois.

No texto de divulgação da mudança do comando na Berkshire, Greg Abel fez uma homenagem ao investidor, escrevendo que o "impacto de Warren na Berkshire e seus proprietários é sem paralelo na história dos negócios americanos".

"A cultura que Warren construiu e os valores que ele defendeu permanecerão no coração da Berkshire, e Howard será seu guardião. Somos gratos a Howard pelo cuidado, disciplina e profundo entendimento da Berkshire que ele trará para seu novo papel, e a Sue Decker por sua liderança contínua e valiosas contribuições como Diretora Independente Líder", escreveu o diretor executivo, referindo-se a Susan L. Decker, que seguirá como diretora independente.

Além de trabalhar na Berkshire, o novo presidente do Conselho atuou, desde 1999, como presidente e diretor executivo da Fundação Howard G. Buffett, uma entidade de caridade focada na segurança alimentar global e mitigação de conflitos. Além dessa ocupação, Howard G. Buffett atuou em várias outras iniciativas filantrópicas e como membro de conselhos de administração de grandes empresas, como The Coca-Cola Company.