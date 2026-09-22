O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quinta-feira, 17, que ainda não há uma decisão tomada sobre proibição ou restrição mais radical das bets no País e que todo o debate de medidas tem passado pelo custo de vida, citando o esforço feito para amortecer alta de preços de combustíveis pelo governo.

"Então não tem nenhuma decisão tomada, quando tiver decisão tomada nós vamos anunciar, mas o que eu estou dizendo é que seguimos muito preocupados com o custo de vida e com preservar a renda das famílias brasileiras", afirmou o ministro.

Segundo ele, o governo ainda trabalha para diminuir o impacto das bets no comprometimento da renda familiar da população.

"Enquanto ainda vemos R$ 62 bilhões saindo das famílias para as bets, gente não ficamos confortáveis e seguimos trabalhando para que diminuamos o impacto no comprometimento de renda das famílias", completou Durigan.