O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem apenas quatro casos na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira, 23.

O primeiro processo é uma Apuração de Ato de Concentração (Apac) sobre parceria estabelecida entre Amazon e a Anthropic para expansão da colaboração entre ambas para desenvolvimento de inteligência artificial generativa, além da realização de investimento minoritário da Amazon na Anthropic por meio de duas notas conversíveis em ações.

O Cade também julga uma suposta influência de conduta comercial uniforme no mercado de assistente de câmeras e técnicos de iluminação em produções audiovisuais.

Na pauta há ainda dois requerimentos de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) de acesso restrito.