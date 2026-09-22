A Nokia anunciou uma ampliação de sua parceria com a Microsoft para acelerar a automação de redes de telecomunicações com inteligência artificial (IA), por meio da integração do Nokia Data Suite com o Microsoft Fabric.

Segundo a companhia finlandesa, a solução criará uma base unificada de dados para permitir que operadoras acessem informações confiáveis em minutos, em vez de semanas, reduzindo a complexidade da integração de dados e acelerando operações autônomas baseadas em IA.

A plataforma poderá combinar dados de rede, assinantes e radiofrequência com informações corporativas e de terceiros. Entre os primeiros casos de uso estão análise automatizada de causas de falhas, manutenção preditiva e otimização de redes de acesso por rádio (RAN), com identificação de problemas de cobertura e capacidade.

A Nokia afirma que a solução, que já está disponível, foi desenvolvida para ambientes com múltiplos fornecedores e diferentes domínios de rede, além de suportar estruturas em nuvem, híbridas e instalações locais.