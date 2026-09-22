A Petrobras informou nesta quinta-feira, 17, que sua subsidiária integral Petrobras Netherlands B.V. (PNBV) assinou Contratos de Partilha de Produção (PSCs, na sigla em inglês) para oito blocos exploratórios offshore na República da Costa do Marfim.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia detalha que os contratos foram firmados com a República da Costa do Marfim e com a Petroci Holding. Os PSCs abrangem os blocos CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 e CI-702.

A Petrobras afirmou que, por meio da PNBV, terá participação de 90% nos blocos, como operadora. A estatal local, Petroci Holding, ficará com os 10% restantes.

"Os contratos celebrados asseguram à Petrobras participação em áreas exploratórias de elevado potencial na margem equatorial africana", destaca a estatal.

A Petrobras acrescentou que a iniciativa está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de óleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras, no Brasil e no exterior, conforme previsto no Plano de Negócios.

A companhia também informou que a avaliação de novas oportunidades busca diversificar o portfólio exploratório, com foco na geração de valor e na sustentabilidade de longo prazo dos negócios.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado