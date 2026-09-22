Os gift cards da PlayStation Network (PSN) são uma forma popular de adicionar saldo à conta para comprar jogos, DLCs, assinaturas PS Plus e conteúdo exclusivo. No entanto, muitos usuários enfrentam erros ao tentar ativar códigos: “Este código não pode ser resgatado na sua região”. O motivo são as restrições regionais (region lock) impostas pela Sony. Este guia explica por que isso acontece, como funcionam as regiões da PSN e quais são as opções legítimas para usar códigos de diferentes países sem violar os termos de serviço.



Por que códigos PSN têm bloqueio regional



A Sony divide a PSN em regiões geográficas distintas: América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, Japão, Austrália, entre outras. Cada região tem sua própria loja, moeda e catálogo de conteúdo. Um gift card em reais (BRL) para Brasil só funciona em contas configuradas para a região da América Latina. Um código em dólares (USD) para os EUA não ativa em uma conta europeia ou asiática.



Esse bloqueio existe por motivos legais, fiscais e de licenciamento. Jogos e conteúdos têm direitos de distribuição específicos por território, e a Sony precisa garantir que transações sigam as regras locais.



Como verificar a região da sua conta PSN



A região da sua conta é definida no momento da criação e não pode ser alterada depois. Para verificar:



Acesse Configurações > Gerenciamento de Conta > Informações da Conta.

Veja o país/região listado — essa é a região fixa da sua conta. Confirme a moeda da carteira PSN (BRL, USD, EUR, etc.).

Se você tentou ativar um código incompatível, ele não será aceito — e não há como forçar a ativação na mesma conta.



Opções legítimas para usar códigos de outras regiões



Embora não seja possível mudar a região de uma conta existente, há alternativas dentro das regras da Sony:



Crie uma nova conta na região desejada: se você comprou um código dos EUA, crie uma conta PSN com região “Estados Unidos”. Use um e-mail diferente, selecione o país correto durante o cadastro e ative o código nessa conta. Jogos comprados podem ser jogados no seu console principal, desde que ele esteja definido como “PS4/PS5 principal” para essa conta.

se você comprou um código dos EUA, crie uma conta PSN com região “Estados Unidos”. Use um e-mail diferente, selecione o país correto durante o cadastro e ative o código nessa conta. Jogos comprados podem ser jogados no seu console principal, desde que ele esteja definido como “PS4/PS5 principal” para essa conta. Use gift cards da sua própria região: a opção mais simples e segura é comprar gift card playstation na moeda e região da sua conta. Lojas oficiais, varejistas autorizados e marketplaces confiáveis oferecem códigos locais, eliminando riscos de incompatibilidade.

a opção mais simples e segura é comprar gift card playstation na moeda e região da sua conta. Lojas oficiais, varejistas autorizados e marketplaces confiáveis oferecem códigos locais, eliminando riscos de incompatibilidade. Verifique a região antes de comprar: ao adquirir códigos em sites de terceiros, confirme se o produto é listado como “Brasil”, “América Latina”, “EUA”, “Europa”, etc. Evite vendedores que não especificam a região ou oferecem “códigos globais” — a maioria dos gift cards PSN não é universal.

Riscos de tentar burlar restrições



Algumas práticas comuns — como usar VPNs para simular localização, comprar contas de terceiros ou usar métodos de pagamento estrangeiros — violam os Termos de Serviço da Sony. Consequências podem incluir:



Bloqueio do código sem reembolso.



Suspensão temporária ou permanente da conta.



Perda de jogos, troféus e progresso salvo.



Dificuldade em contestar fraudes ou solicitar suporte.



A Sony não oferece suporte para códigos ativados em regiões incorretas — a responsabilidade é do usuário.



Dica final: antes de comprar qualquer gift card PSN, confirme a região da sua conta e adquira códigos compatíveis. Se precisar de conteúdo de outra região, crie uma conta secundária legítima, ative o código nela e jogue no mesmo console. Assim, você evita problemas, mantém sua conta principal segura e aproveita todo o conteúdo sem violar regras.

