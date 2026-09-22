O pedido de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que mantém o caso em sigilo e não informou a motivação. Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão e informou que deve divulgar uma nota sobre o caso ainda nesta terça-feira.

Ontem (21), a PCCE fez diversas oitivas para tentar esclarecer o caso. Em nota, a defesa disse que está integralmente dedicada e imbuída no acompanhamento presencial.

Em virtude da intensidade e da dinâmica ininterrupta desses atos ao longo do dia, não teremos como conceder entrevistas ou responder a questionamentos pontuais no momento, diz nota divulgada pela de João Munhoz Neto.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a busca pela verdade, e voltaremos a nos pronunciar publicamente assim que os trabalhos previstos para o dia de hoje forem concluídos, conclui a nota assinada pelas advogadas Adriana Alves e Patrícia Viana.

Justiça

A morte de Isabelle ganhou repercussão depois que a mãe de Isabelle, a professora Isorlanda Caracristi, divulgou um vídeo, na sexta-feira (18), expondo a situação e cobrando justiça pela morte da filha.