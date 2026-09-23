Nesta manhã há registros de chuva fraca a moderada no Grande Rio e nas regiões sul, norte e serrana fluminenses, com rajadas de vento fraco a moderado.

Em relação às enchentes, há risco moderado para as regiões metropolitana, sul, serrana, noroeste e na Baixada Litorânea. Os riscos de moderados de deslizamento são nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Natividade, Varre-Sai e Porciúncula.

O sistema de alertas da Defesa Civil Nacional também divulgou um alerta, na noite de terça-feira (22), sobre a possibilidade de chuvas intensas na cidade do Rio de Janeiro ao longo desta quarta-feira.

O maior acumulado de chuva no estado, nas últimas 24 horas, foi observado em Santa Maria Madalena (80 mm).

Rio Grande do Sul

Os fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira (18) deixaram 703 pessoas desabrigadas, segundo balanço divulgado no final da tarde dessa terça-feira (22) pela Defesa Civil estadual.

Os dados mostram ainda que 3.231 pessoas ficaram desalojadas, ou seja, conseguiram ir para casa de parentes ou conhecidos. Segundo o órgão, mais de 560 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos em 145 municípios gaúchos.

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