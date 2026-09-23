Os corpos dos cinco ocupantes do helicóptero que caiu na serra de Santa Catarina foram liberados para as famílias pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. As vítimas, entre elas o cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, passaram por processo de reconhecimento por papiloscopia, exame feito por meio das impressões digitais.

A queda da aeronave modelo Bell 430 ocorreu no último domingo (20), e os destroços foram encontrados ao meio-dia dessa terça-feira (22) na região de Urubici. Além de Rick, estavam a bordo também o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o videomaker Paulo Soares e o empresário Bruno Avelar de Souza.

A aeronave caiu na mata fechada quando voava de Porto Belo, no litoral norte, para a cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas duraram cerca de 13 horas e foram feitas por helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB), além de bombeiros e equipes de resgate.

A FAB, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que faz, neste momento, investigação na área onde houve a queda do helicóptero. O órgão afirma que faz a coleta e confirmação de dados e também de outras informações relevantes para esclarecer as causas do acidente.

O corpo de Rick será velado na cidade de Sorocaba (SP) nesta quinta-feira (24).

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