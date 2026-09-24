O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Fora de Área, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A operação cumpre 13 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em Divinópolis, Carmo do Cajuru e Belo Horizonte. Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais relacionados às atividades investigadas.

As medidas cautelares foram autorizadas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis. Segundo as investigações, o grupo teria uma estrutura organizada e divisão de tarefas entre os integrantes, com atuação no fornecimento, armazenamento, fracionamento, distribuição e comercialização de drogas.

A apuração também investiga a movimentação e a ocultação de recursos provenientes das atividades ilícitas.

A operação é coordenada pelo Gaeco Regional de Divinópolis e pela 5ª Promotoria de Justiça de Divinópolis, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e com apoio das polícias Civil e Penal.

Ao todo, a ação mobilizou dois promotores de Justiça, oito servidores do Gaeco Divinópolis, 80 policiais militares, 28 policiais civis e oito policiais penais, além de 30 viaturas e uma aeronave.

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