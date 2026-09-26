O governo federal prorrogou por 30 dias a subvenção ao óleo diesel em R$ 2,12 por litro. A medida consta em portaria do Ministério da Fazenda publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de sexta-feira, 25. A portaria entra em vigor neste domingo, 27 de setembro.

A subvenção econômica ao óleo diesel A, de uso rodoviário, estava prevista no âmbito das Medidas Provisórias (MP) 1.363 e 1.391, com validade até este sábado, 26.

Em nota divulgada na manhã deste sábado, o Ministério da Fazenda afirmou que a portaria assegura a continuidade da subvenção para o diesel. "A iniciativa se deve à persistência da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis", explicou o ministério.

Segundo o ministério, como a MP 1.363 perde sua validade hoje, a pasta ajustou a portaria para que a partir de amanhã o valor de R$ 2,12 por litro passe a ser estabelecido integralmente. "A alteração, portanto, não implica aumento da subvenção, mas garante a manutenção do valor total atualmente praticado, evitando sua redução com o término da vigência da MP nº 1.363/2026", acrescentou a pasta.

Nesta semana, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, havia antecipado que o governo deveria manter a subvenção ao diesel em prorrogação por 30 dias.