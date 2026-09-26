O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) informou nesta sexta-feira, 25, que o Conselho Diretor escolheu o embaixador Rodrigo de Azeredo Cantos para ocupar o cargo de diretor-presidente da associação. Ele sucede o ex-ministro Raul Jungmann, que morreu em janeiro deste ano.

Desde a vacância do cargo, o diretor de Relações Institucionais e Assuntos Associativos do Ibram, Pablo Cesário, ocupava a função interinamente.

Atualmente embaixador do Brasil na Noruega, com representação cumulativa junto à Islândia, Azeredo Santos deverá assumir a presidência do Ibram na primeira quinzena de dezembro, após concluir os procedimentos administrativos necessários junto ao Ministério das Relações Exteriores.

Em nota, o Conselho Diretor afirmou que a escolha teve caráter técnico e apartidário e levou em consideração a trajetória profissional do diplomata e a convergência de suas posições com as demandas da indústria da mineração e os objetivos da entidade.

O colegiado destacou a experiência de Azeredo Santos em áreas como economia, comércio exterior, investimentos, infraestrutura, ciência e tecnologia e relacionamento com o setor empresarial.

Perfil

Diplomata de carreira, Rodrigo de Azeredo Santos tem 60 anos e ingressou no Itamaraty em 1992. Ao longo da carreira, atuou em postos no Brasil e no exterior, incluindo Moscou, Washington, Buenos Aires, Londres, Teerã, Copenhague e Oslo.

Também ocupou cargos ligados à promoção comercial e atração de investimentos no Ministério das Relações Exteriores.

Nos últimos anos, sua atuação esteve relacionada a temas como investimentos, transição energética, energias renováveis, inovação, clima e cooperação empresarial. Desde 2024, exerce o cargo de embaixador do Brasil na Noruega.