O Porto de Santos (SP), o maior da América Latina, registrou recorde na movimentação de contêineres em agosto. Foram transportados 538,2 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) no mês, alta de 3,9% ante agosto de 2025 (518,060 mil TEU). De janeiro a agosto de 2026, a movimentação geral de cargas somou 125,9 milhões de toneladas, avanço de 3,1% na comparação com igual período de 2025 (122,2 milhões de toneladas), informou a Autoridade Portuária de Santos (APS) em comunicado.

Segundo a APS, os embarques somaram 93,1 milhões de toneladas no período, aumento de 2,9% ante as 90,5 milhões de toneladas registradas em 2025. Os desembarques cresceram 3,6%, de 31,7 milhões para 32,8 milhões de toneladas.

Considerando apenas agosto, a movimentação geral de cargas em Santos totalizou 16,4 milhões de toneladas, com recuo de 0,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os embarques caíram 0,7% (de 12,1 milhões para 12,0 milhões de toneladas) e os desembarques subiram 0,2% (de 4,38 milhões para 4,39 milhões de toneladas).

A APS informou que a movimentação de contêineres totalizou 4 milhões de TEU no acumulado até agosto, recorde para os oito primeiros meses do ano, alta de 3,9% ante igual período de 2025 (3,9 milhões de TEU).

A movimentação de granéis líquidos somou 1,6 milhão de toneladas em agosto, alta de 6,3% ante o mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, as 13,4 milhões de toneladas movimentadas representam avanço de 9,3%, recorde histórico para o período.

Os granéis sólidos chegaram a 64 milhões de toneladas nos oito primeiros meses de 2026 (+2,7% ante 2025), outro recorde para o período. Soja em grãos (49,5%), açúcar (19,9%) e soja peletizada (11,9%) foram os principais produtos transportados.