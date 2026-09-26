A Novo Nordisk acertou o pagamento de até US$ 1,3 bilhão para licenciar e desenvolver a tecnologia de administração de medicamentos da farmacêutica sueca Nanexa. O acordo pode reduzir a frequência com que pacientes precisam aplicar injeções de remédios contra obesidade e diabetes.

Por volta das 8h10 (de Brasília), as ações da Nanexa saltavam quase 100% em Estocolmo, enquanto os papéis da Novo - nome que a Novo Nordisk passou a usar recentemente - operavam perto da estabilidade em Copenhague.

A parceria envolve a tecnologia PharmaShell, criada para permitir a liberação controlada e prolongada de princípios ativos por meio de um revestimento ultrafino aplicado a partículas individuais do medicamento.

Pelos termos do contrato exclusivo, anunciado no fim da noite de quinta-feira (24), a Novo licenciou a tecnologia para até cinco programas de desenvolvimento, com diferentes esquemas de dosagem. As empresas miram formatos de administração mensal e trimestral.

A Novo será responsável pelo desenvolvimento e pela comercialização globais. A Nanexa poderá receber um pagamento inicial e, se metas de desenvolvimento, regulatórias e comerciais forem atingidas, valores adicionais que podem totalizar até 1,17 bilhão de euros.

Desse montante, a farmacêutica dinamarquesa pagará 615 milhões de euros em pagamento inicial e em parcelas condicionadas a marcos de desenvolvimento e à aprovação regulatória. Além disso, a Nanexa terá direito a royalties sobre as vendas futuras dos produtos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.