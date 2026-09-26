A Anthropic fechou um acordo para contratar serviços de computação em nuvem da Akamai Technologies por sete anos, com desembolsos de pelo menos US$ 11,6 bilhões, segundo a Akamai. O contrato prevê ainda a possibilidade de ampliação em mais US$ 9 bilhões, o que elevaria o compromisso total potencial para cerca de US$ 20 bilhões, informou a empresa na quinta-feira. O novo acordo se soma a mais de US$ 2,8 bilhões em contratos plurianuais de nuvem anunciados pela Akamai neste ano.

Como parte do acerto, a Akamai concedeu à Anthropic um direito de compra de ações que permite adquirir cerca de 7,7 milhões de ações preferenciais Série B conversíveis e sem direito a voto, o equivalente a aproximadamente 5% do total de ações em circulação (considerando a conversão), ao preço de US$ 111,33 por ação.

Uma parcela desse direito, equivalente a cerca de 2% das ações em circulação da Akamai, passa a valer com o anúncio feito na quinta-feira. Outros 1% seriam liberados a cada US$ 3 bilhões adicionais em compras de serviços de nuvem que a Anthropic realizar além dos US$ 11,6 bilhões iniciais.

"A Anthropic está impulsionando a revolução da IA, e estamos entusiasmados por ela ter escolhido as capacidades da Akamai para construir e operar infraestrutura de IA em escala", disse ontem o CEO da Akamai, Tom Leighton.

A Akamai também afirmou que o novo compromisso deve acrescentar cerca de US$ 1,7 bilhão aos investimentos neste ano, mas não altera sua projeção de receita para o período. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.