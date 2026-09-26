A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou nesta quinta-feira, 24, o aumento da produção de diesel na Refinaria de Mataripe, Bahia, controlada pela Acelen. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), e vai elevar a produção de 11 mil metros cúbicos por dia (m3/d) para 13.700 m3/d, aumento de 25%.

A autorização acontece em um momento em que os Estados Unidos ameaçam suspender as exportações de diesel, devido ao alto preço alcançado pelo combustível no mercado internacional na esteira da alta do petróleo.

"A ANP autorizou a operação da refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde (BA), com capacidade de processamento de 60.000 m3/d de petróleo. O ato também autoriza unidades intermediárias, sistemas auxiliares e a área de armazenamento, além de revogar autorização de 2024", informou o DOU, que traz a lista de todas as unidades contempladas.