A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou que a intenção da empresa não é estatizar a Braskem e, por isso, não seria possível um aporte de recursos que coloque essa questão em risco. A estatal tem 47,03% do capital votante da petroquímica, cujo Conselho de Administração se reúne nesta sexta-feira, 25.

"Ampliar nossa participação não está no nosso horizonte e, portanto, não há o que falar em Petrobras aportar recursos sem falar em parceiros em geral, acionistas em geral, aportando recursos", afirmou a executiva.

Segundo ela, a Petrobras trabalha na gestão da operação da Braskem e o IG4 na gestão mais corporativa e financeira da empresa.

"Essa é a forma que nós estruturamos, e acredito que já está dando resultado", disse a executiva, após palestra na ROG.e 2026.