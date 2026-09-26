O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse nesta quinta-feira, 24, que a equipe econômica ainda aguarda decisão do governo federal sobre a Medida Provisória que vai restringir atividade das bets para avaliar qual seria o possível impacto nas receitas para acomodar no próximo relatório bimestral, de novembro.

Moretti afirmou, na coletiva de imprensa do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que a pasta não pode incorporar medidas que não estão assinadas aos cálculos do relatório, apenas as legislações vigentes.

"Por enquanto não tem base legal nenhuma para discutir isso. O relatório precisa capturar como a legislação vigente afeta despesas e receitas", disse ele.

Também nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a discussão sobre MP das Bets ainda estava acontecendo e que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomaria uma decisão mais específica nos próximos dias.