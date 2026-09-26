A Petrobras já tem carga contratada de diesel para outubro e está ampliando a produção interna do combustível de duas maneiras, disse nesta quinta-feira, 24, a presidente da estatal, Magda Chambriard, sobre a possibilidade da suspensão da exportação do produto pelos Estados Unidos, hipótese anunciada pelo presidente daquele país, Donald Trump.

"Nós estamos ampliando nossa produção de diesel de duas maneiras. Ampliando capacidade de refinaria e também alterando o processo para fazer mais combustíveis nobres, e o diesel é o primeiro deles", informou Magda após palestra na ROG.e 2026, evento de petróleo e gás que está sendo realizado no Rio de Janeiro.

Ela explicou que a estatal compra diesel de outros mercados, como, por exemplo, da Índia, e que tem "uma conversa interessante" com os refinadores da Índia, "inclusive com o maior refinador da Índia, que é a Reliance", disse a executiva.

Magda avaliou ainda que talvez em novembro não haja necessidade de importar diesel, e que a Casa Branca já teria negado a ameaça de Trump.

"A Casa Branca hoje já desmentiu isso. O assunto surgiu na mídia e hoje a Casa Branca já desmentiu", afirmou a executiva, destacando que não acredita que as exportações norte-americanas de diesel serão suspensas. "A única coisa que a gente sabe é que, em tempos conturbados, como o que nós estamos vivendo hoje, tudo o que a gente fizer em prol da segurança energética do País é válido", acrescentou.