A família Arnault apresentou um plano para simplificar a estrutura das empresas que controlam a LVMH, numa medida destinada a assegurar o controle de longo prazo do clã sobre a gigante de artigos de luxo. Pelo plano, duas holdings controladas pela família de Bernard Arnault, presidente e CEO da LVMH, serão incorporadas a outra holding, a Christian Dior SE, que terá suas ações retiradas da Bolsa de Paris.

Após a conclusão da reestruturação, o controle da LVMH será exercido dentro de uma única empresa, informou a Christian Dior na quarta-feira.

A reformulação ocorre "em conformidade com a intenção do grupo familiar Arnault de assegurar a continuidade de seu controle sobre a LVMH", afirmou a companhia. Atualmente, a família Arnault controla cerca de metade do capital social e a maioria dos direitos de voto da LVMH, sediada em Paris, dona de marcas de peso como Louis Vuitton e Dior, das joalherias Tiffany e Bulgari e da fabricante de conhaque Hennessy, além de diversas outras marcas de luxo.

Arnault, que figura entre os homens mais ricos do mundo graças à participação de sua família em uma das empresas mais valiosas da Europa em valor de mercado, trabalha há anos para consolidar o controle sobre a LVMH, onde ocupa os cargos de CEO e presidente do conselho. Seus cinco filhos exercem diferentes funções de alto escalão dentro do grupo e de suas marcas, embora os planos definitivos de sucessão de Arnault permaneçam desconhecidos e sejam alvo de grande interesse.

A estratégia envolve a fusão da Agache e da Financière Agache, duas holdings que, juntas, detêm 96% da Christian Dior. Em seguida, a Agache seria incorporada pela Christian Dior, que seria convertida em uma sociedade em comandita por ações e rebatizada de Agache SCA.

A criação da nova entidade controladora inclui uma oferta pública de aquisição pelas ações da Christian Dior que não pertencem à família Arnault. Essa participação representa 2,44% do capital e está avaliada em cerca de 1,62 bilhão de euros.

As operações estão previstas para dezembro, enquanto a abertura do período da oferta pelas ações da Christian Dior deverá ocorrer nos primeiros meses do próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado