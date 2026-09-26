O Google Cloud, divisão de computação em nuvem do Google, anunciou que vai dobrar a infraestrutura técnica no Brasil até 2030. O crescimento vai permitir aumento da capacidade local de processamento, armazenamento e computação de alto desempenho para inteligência artificial (IA), de acordo com o presidente global da empresa, Thomas Kurian. A empresa não especificou qual é a capacidade atual da infraestrutura no País.

O Google Cloud identificou que 62% das organizações brasileiras estão implementando ou acelerando a adoção de agentes de IA, mas apenas 17% consolidaram a implementação com os níveis de governança necessários em etapas críticas do negócio. Os dados são de estudo realizado pela IDC e pela Provokers.

A companhia também anunciou que, a partir de 15 de outubro os processos da ferramenta de IA Google Enterprise na versão web, voltada a clientes corporativos, poderão ser localizados no Brasil.

Segundo o Google Cloud, o recurso busca atender a requisitos de disponibilidade, recuperação de desastres, baixa latência e soberania de dados para empresas brasileiras.

A nuvem do Google opera atualmente em duas regiões no País, com três data centers isolados em cada uma.

Segundo Kurian, a empresa também está ampliando a equipe de engenharia especializada em IA que atua diretamente com clientes locais. O executivo participa de evento do Google Cloud em São Paulo nesta quinta-feira, 24.

O Google Cloud também informou que a plataforma Gemini Enterprise para experiência do cliente já registrou mais de 16 bilhões de interações em 2026, considerando o mercado global.