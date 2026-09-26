A empresa norte-americana Elmet Group, fornecedora de materiais críticos, vai comprar uma participação na Masan High-Tech Materials, unidade do conglomerado vietnamita Masan Group, por cerca de US$ 125 milhões, e garantir mais de oito anos de fornecimento de tungstênio. O objetivo é reforçar a cadeia de suprimentos do metal, usado em defesa e em setores de alta tecnologia.

Segundo a Masan, a Elmet adquirirá 4,99% da Masan High-Tech Materials de uma subsidiária do grupo vietnamita. A Masan permanecerá como acionista controladora, com aproximadamente 87,46% de participação. A transação implica uma avaliação de cerca de US$ 2,5 bilhões para a Masan High-Tech.

Além da compra de participação, Elmet e Masan High-Tech firmaram acordos de longo prazo que preveem volumes anuais de cerca de 1.250 toneladas métricas de material de tungstênio. Pelos preços atuais do metal, os contratos devem gerar aproximadamente US$ 1,5 bilhão em receita bruta para a empresa vietnamita durante o prazo inicial.

A Masan High-Tech Materials opera a mina Nui Phao - descrita como uma das maiores jazidas de tungstênio do mundo - e um complexo integrado de refino que transforma concentrado em produtos químicos de tungstênio de alta pureza, de acordo com a Elmet.

A Masan afirmou que a operação é a primeira de uma série potencial de parcerias semelhantes com grandes clientes do metal em outros mercados, refletindo uma colaboração crescente em cadeias de suprimento de materiais estratégicos. O grupo citou que a demanda em alta por infraestrutura de inteligência artificial (IA), semicondutores, aeroespacial, energia e manufatura avançada aumenta a importância de um fornecimento seguro, estável e confiável de tungstênio e outros insumos críticos.

As ações da Masan Group chegaram a subir 2,7% nesta quinta-feira. No início da semana, a Elmet assinou um contrato de longo prazo para compra de concentrado de tungstênio com a Tungsten West, envolvendo produção da mina Hemerdon, em Devon, na Inglaterra. Fonte: Dow Jones Newswires.

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