A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, obteve lucro de 2,6 bilhões de dólares neozelandeses (US$ 1,47 bilhão), depois de impostos, no ano fiscal 2026, encerrado em 31 de julho. O resultado representa aumento de 142% ante o ano fiscal anterior, quando o lucro foi de 1,079 bilhão de dólares neozelandeses (US$ 1 = 1,7628 dólar neozelandês).

Segundo a companhia, o lucro operacional foi de 3,4 bilhões de dólares neozelandeses, alta de 97,6% em relação ao ano anterior. O resultado inclui um benefício de 1,2 bilhão de dólares neozelandeses referente à venda dos negócios globais de consumo e negócios associados, reunidos sob a marca Mainland Group, para a francesa Lactalis. A operação foi concluída em março deste ano.

O preço final ao produtor na temporada 2025/26, encerrada em 31 de maio, ficou em 9,69 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite, disse a Fonterra. O dividendo pago pela Fonterra no ano fiscal será de 73 centavos de dólar neozelandês por ação. Com isso, o pagamento total aos cooperados será de 12,42 dólares neozelandeses por ação, que inclui também um retorno de capital de 2 dólares neozelandeses por ação.

O presidente do conselho de administração da Fonterra, Peter McBride, afirmou em comunicado que a cooperativa manteve o ritmo de crescimento e encerrou o ano fiscal de 2026 no limite superior de sua previsão de resultados. Segundo ele, o desempenho foi sustentado pelo esforço das equipes durante o processo de venda do Mainland Group para a Lactalis e pela transição de Richard Allen para o cargo de CEO, considerada tranquila pela companhia.

Allen afirmou que a execução da estratégia da Fonterra contribuiu para o resultado. No ano fiscal de 2026, "a cooperativa coletou, processou e embarcou volumes de leite próximos de recordes, direcionou produtos para buscar os maiores retornos e manteve as entregas aos clientes", apesar de eventos climáticos e da volatilidade geopolítica, disse.

Para a temporada 2026/27, que começou em 1º de junho, a Fonterra manteve sua estimativa de preço ao produtor em 9,50 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite, de uma faixa entre 8,50 e 10,50 dólares neozelandeses.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado