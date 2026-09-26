O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (24) que a "superinteligência" (SI, na sigla em inglês), termo cunhado por ele para substituir inteligência artificial (IA), será um dos principais temas de sua reunião com o presidente da China, Xi Jinping, na Casa Branca, mas sinalizou que não pretende alterar o atual arranjo sobre o assunto, em meio a discussões sobre a importância da imposição de barreiras à tecnologia.

"Será um grande tema de discussão, mas quero deixá-lo exatamente onde está. Essa também é a posição da China", escreveu Trump na Truth Social. "Nossa barreira de proteção é o Departamento de Justiça (DoJ)", acrescentou.

Pouco antes, Trump havia publicado uma foto da chegada de Xi, na véspera, com a inscrição "Only Trump", uma aeronave militar no céu e, ao fundo, um avião da Air China, utilizado pelo líder chinês.

A reunião bilateral ocorre em meio a disputas entre Washington e Pequim sobre tecnologia, comércio e segurança. Xi busca flexibilização das restrições americanas à exportação de chips avançados e o fim das vendas de armas a Taiwan, enquanto os EUA pressionam a China a usar sua influência sobre o Irã. Ontem, os dois países acertaram estender por dois meses a trégua comercial que venceria em 10 de novembro.