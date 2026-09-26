Montadoras chinesas voltaram a registrar forte crescimento nas vendas na Europa no mês passado, ampliando participação no mercado enquanto rivais europeias enfrentam dificuldades para manter competitividade.

Os emplacamentos de modelos da BYD - indicador de vendas - mais que dobraram na comparação anual e chegaram a 26.007 unidades no conjunto formado por União Europeia (UE), Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês). Nos últimos anos, BYD e outras marcas chinesas vêm ganhando espaço na região apoiadas em linhas de veículos relativamente mais baratas, pressionando fabricantes locais.

A SAIC Motor teve alta de 32% nos registros, para 21.214 unidades, enquanto a Leapmotor mais do que triplicou para 7.630 veículos. Em contraste, a alemã Volkswagen registrou queda de 3,6%, para 210.818 unidades, e a Renault recuou 4,4%, para 71.906.

Agosto costuma ser um mês fraco para emplacamentos na Europa por causa das férias de verão do Hemisfério Norte, quando muitas concessionárias fecham. Ainda assim, a diferença no ritmo de crescimento entre chinesas e europeias indica que BYD e pares seguem avançando, mesmo que grupos europeus ainda vendam mais em números absolutos.

Várias montadoras europeias revisaram portfólios e reconheceram baixas contábeis por desvalorização de ativos nos últimos anos, frequentemente apontando a concorrência chinesa como uma das principais razões. Na semana passada, a Volkswagen cortou uma meta importante de rentabilidade após indicar cerca de US$ 11,5 bilhões em baixas contábeis relacionadas à participação na Porsche, além de citar condições difíceis de mercado e reestruturação. A empresa também aprovou recentemente um plano para dobrar cortes de empregos para 100 mil, em meio a tarifas nos EUA, aumento de custos e concorrência chinesa.

A Porsche informou no fim de julho que reduzirá 5.000 vagas, citando queda de vendas na China, tarifas americanas e uma aposta antecipada em veículos elétricos.

No mercado, os emplacamentos de veículos 100% elétricos a bateria cresceram 52% na Europa no mês passado. Híbridos avançaram 3,4% e híbridos plug-in, 13,5%. A Tesla registrou alta de 4% nos emplacamentos em agosto, para 15.430 unidades, desacelerando em relação aos ganhos de dois dígitos dos meses anteriores; na UE isoladamente, a alta foi de quase 53%.

A ACEA informou que os registros de automóveis de passeio subiram 5,3% na Europa como um todo e 4,5% na União Europeia, com alta de 2,6% na Alemanha, 7,4% na França e 3,2% na Itália. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.