A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quarta-feira, 23, que a companhia continuará priorizando investimentos no setor de Exploração e Produção (E&P) e na expansão do refino. Ela destacou ainda os esforços da empresa no continente africano.

"Estamos acreditando na área que anunciamos no dia 17 (de setembro) na Costa do Marfim. Onde tiver similaridade com o Brasil (na África) vamos estudar", afirmou a executiva durante a J.Safra Investment Conference, em São Paulo.

Apesar de perguntada, a dirigente não comentou o impacto que a empresa poderá ter se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprir a ameaça de suspender as exportações de diesel do país. Mas ao longo da apresentação afirmou que na sua gestão "repaginou o parque de refino", que hoje produz mais de 100% da sua capacidade.

"Avançamos na produção de diesel e a expectativa é ser autossuficiente no próximo quinquênio", confirmou Magda.

Ela explicou ainda, que a empresa está dedicada a recuperar a produção de campos maduros, como os da bacia de Campos, que segundo ela produziu apenas 18% do seu potencial e pode elevar esse patamar para 30%/35% com a revitalização desses campos, prática intensificada na sua gestão.

"Precisamos ter mais esforços nos campos maduros para tirar mais deles. Já os campos economicamente marginais são diferentes. É animal que precisa ser tratado com terceirização e operação ou cessão de direitos", explicou.