As exportações de carnes e congelados pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) bateram recorde entre janeiro e agosto de 2026, com 2,635 milhões de toneladas embarcadas, alta de 12% em relação a igual período do ano passado. O avanço foi puxado principalmente pelas carnes de frango e suína, enquanto o movimento de contêineres refrigerados também cresceu e registrou recorde no período, informou nesta quarta-feira, 23, o TCP em nota.

Ao todo, o TCP embarcou 93,7 mil contêineres refrigerados nos oito primeiros meses do ano, 6% acima das 88,4 mil unidades registradas entre janeiro e agosto de 2025. Segundo a empresa, o desempenho acompanha a recuperação dos embarques de carne de frango, após as restrições sanitárias enfrentadas pelo Brasil em 2025, e a expansão das exportações de carne suína.

No caso do frango congelado, os embarques pela TCP somaram 1,777 milhão de toneladas, alta de 21% sobre o 1,469 milhão de toneladas registradas em igual período de 2025. China, Emirados Árabes Unidos e África do Sul foram os principais destinos. De acordo com o TCP, cerca de 47% da carne de frango exportada pelo Brasil passou pelo terminal paranaense no período.

A carne bovina ficou em segundo lugar entre as proteínas mais embarcadas pelo TCP, com 439 mil toneladas. China, Estados Unidos e Rússia foram os principais destinos. No mercado brasileiro, as exportações de carne bovina somaram 2,202 milhões de toneladas no acumulado do ano, crescimento de 5,3% em relação a 2025, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

Já os embarques de carne suína pelo TCP cresceram 48%, passando de 15,8 mil para 23,4 mil toneladas. Filipinas, Costa do Marfim e Libéria foram os principais compradores.

Para o gerente comercial do TCP, Fabio Mattos, em nota, o crescimento dos embarques está relacionado principalmente à retomada das exportações de frango e à expansão da carne suína. A estrutura do terminal, que conta atualmente com 5.280 tomadas para contêineres refrigerados, também favorece a movimentação de cargas do segmento.

O TCP prevê ampliar essa capacidade para cerca de 6 mil tomadas até 2027, com a conclusão das obras de expansão. O terminal opera atualmente 22 linhas marítimas semanais regulares, entre serviços de longo curso e cabotagem.