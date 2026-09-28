Minas Gerais não terá restrição à comercialização, distribuição e fornecimento de bebidas alcoólicas durante as Eleições 2026. A confirmação foi dada à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel MG) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), após solicitação de esclarecimentos feita pela entidade.

A decisão foi formalizada pela Secretaria de Estado de Casa Civil por meio do Ofício SCC/GAB nº 714/2026.

Segundo a Abrasel MG, a entidade buscou novamente uma posição oficial sobre a comercialização de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral, devido aos impactos da medida para bares e restaurantes.

A associação também destacou que Minas Gerais realizou as eleições de 2022 sem a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Em 2024, a entidade voltou a solicitar ao Governo de Minas a manutenção da medida, que também foi confirmada naquele ano.

Com a decisão para 2026, não haverá, em Minas Gerais, restrição estadual à venda, distribuição e fornecimento de bebidas alcoólicas durante as eleições.