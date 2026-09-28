A partir desta segunda-feira (28), entrou no ar o novo site do Programa Visite o Congresso Nacional. A ferramenta possibilita o agendamento da visita guiada ao prédio público, em Brasília, às segundas, quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Do hotel, o visitante pode já entrar no site e marcar o horário que esteja disponível e ver o que ele pode fazer em Brasília para além da visita ao Congresso, conta Daniel Pinto, coordenador-geral da Secretaria de Relações Públicas do Senado.

>> Clique aqui e acesse o site para agendar a visita

Cada visita dura em média cerca de 50 minutos e percorre o Salão Negro, o Salão Branco, o Salão Verde, o Salão Azul, o Túnel do Tempo, e os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.

Durante o trajeto, um mediador do Congresso Nacional acompanha o grupo mostrando detalhes sobre a arquitetura, obras de arte, esculturas, bustos, mobiliário e funcionamento das Casas Legislativas.

Anualmente, o Congresso Nacional recebe cerca de 150 mil visitantes em busca da experiência de conhecer de perto o prédio onde funcionam as duas casas legislativas. É o terceiro ponto turístico mais visitado em Brasília.

De acordo com Daniel Pinto, o prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer por si só já desperta a curiosidade dos visitantes, especialmente, por estar presente no imaginário de quem assiste aos noticiários televisivos e o vê com frequência ilustrando reportagens.

Para além disso, eu acho que a visita do Congresso é muito bem recomendada porque ela é uma experiência de turismo cívico, de educação política e cidadã, reforça.

Como agendar

As reservas para o passeio são gratuitas e podem ser feitas para grupos de até 50 pessoas.

Para agendar, o visitante precisa entrar no site e preencher um formulário com os dados pessoais para fazer esse agendamento, explica Daniel Pinto.

A visita é acessível e há possibilidade de atendimento em Libras, mas é necessário informar na hora do agendamento. Também é possível ter o acompanhamento mediado em outros idiomas como inglês, francês e espanhol, sendo necessário agendamento prévio.

O visitante vai entrar no site e selecionar inglês ou espanhol, por exemplo. Se tiver alguma condição de acessibilidade por pessoa com deficiência ou que precise de um atendimento especial a gente tem a possibilidade de oferecer isso por meio das indicações que são feitas no formulário de agendamento, explica Daniel Pinto.

É recomendado chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário agendado. Para acessar o prédio, é necessário a apresentação de um documento oficial com foto, como como carteira de identidade, CNH ou passaporte.

O acesso ao prédio do Congresso Nacional em dias úteis com roupas informais - como bermudas, shorts, camisas sem mangas e chinelos - é proibido, sendo necessário traje formal para acessar os plenários.

Nos finais de semana e feriados, são aceitos trajes informais, mas é recomendado o uso de camisetas com manga, calça, saia ou vestido.

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