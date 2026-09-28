O Partido Social Democrático (PSD) declarou apoio a Celina Leão (PP) e seu vice Gustavo Rocha (Republicanos) para o governo do Distrito Federal nesta segunda-feira, 28. O anúncio foi feito em reunião entre representantes do partido e a atual governadora e ocorreu após o candidato do partido, José Arruda, ter sua candidatura rejeitada pelo TSE.

Em declaração, Arruda afirmou que não irá seguir o seu partido. "Todo o respeito por quem desejar tomar essa posição, mas sem o meu voto, sem o meu apoio", afirma. Ele também associa os candidatos ao ex-banqueiro Daniel Vorcara e a pioras no nível de educação.

"Eu não apoio, definitivamente, em nenhuma circunstância, esse que é o pior governo da história de Brasília", continua.

Na última quinta-feira, 24, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela rejeição da candidatura de Arruda. A Corte avaliou o recurso do ex-governador contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), proferida em 3 de setembro, que o considerou inelegível até 2030 e seguiu o mesmo entendimento.

A decisão por unanimidade do TRE tem como base sete condenações por improbidade administrativa relacionadas à Operação Caixa de Pandora

O nome e o número de Arruda ainda apareceram nas urnas, que já estão lacradas, mas seus votos serão anulados.