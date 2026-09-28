A Justiça Federal do Distrito Federal autorizou a soltura de Wilker Leão de Sá (Novo), candidato a deputado federal. Ele foi preso ontem, 27, por dano ao patrimônio da Universidade Federal de Brasília (UnB).

O juiz do caso argumenta que a prisão preventiva, ocorrida em decorrência do flagrante, não é necessária, uma vez que o crime cometido tem uma pena baixa que seria cumprida em regime aberto. Além disso, ele alega que não há razão para pagamento de fiança ou estabelecimento de medidas cautelares.

A decisão compreende também Anderson Nigro Ramos, cinegrafista de campanha de Wilker, presente no momento.

Wilker protagonizou um episódio de violência com estudantes da universidade, depois de pintar, sem autorização, os muros do Instituto de Artes da Universidade. Os dois foram conduzidos à Polícia Federal pela Polícia Militar e ficaram detidos em flagrante por suspeita de dano ao patrimônio da União.

Wilker era aluno da UnB, mas foi expulso em 2025 depois de ser condenado pela Justiça do Distrito Federal por difamação e injúria contra um professor da instituição. O jovem fazia vídeos durante as aulas e publicava na internet para denunciar "doutrinação".