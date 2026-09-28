O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL-RJ) mostrou uma arma de fogo para a equipe do também deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ), durante um comício na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 28.

Procurado, Alexandre Knoploch não retornou aos contatos. O espaço está aberto.

De acordo com Serafini, o político do PL, candidato à reeleição, foi em frente ao comitê para provocar sua campanha. A assessoria do deputado também afirmou que Knoploch jogou gás de pimenta no local.

Nas imagens gravadas pela equipe do psolista, é possível ver que, enquanto Knoploch discutia com os militantes do comitê, ele exibiu uma pistola presa na sua cintura.

"É inadmissível que o deputado vá para a frente do nosso comitê, faça provocações, ameace a nossa militância e, por fim, puxe uma arma. Nós não vamos nos silenciar e entendemos isso como uma ameaça armada", declarou Serafini.

A sua equipe registrou um Boletim de Ocorrência na 19.ª DP do Rio, entregando às autoridades imagens e vídeos gravados durante o ocorrido. Também foi acionada a Justiça Eleitoral, com apresentação de notícia-crime e pedido cautelar para impedir Knoploch de se aproximar de comitês e membros do PSOL.

Conforme pronunciamento do próprio Serafini, ele ainda pretende mover ação de denúncia sobre o caso no Ministério Público Eleitoral.