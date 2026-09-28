A prefeitura de Ubatuba, um dos principais destinos turísticos do litoral norte de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira, 28, um aumento de 150% no valor da zona azul nas principais praias da cidade. O aumento, que eleva a taxa atual do estacionamento regulamentado de R$ 20 para R$ 50, entra em vigor no dia 9 de outubro próximo. O reajuste atinge praias conhecidas, como Itamambuca, Toninhas, Enseada e Tenório, além da Praia Grande, a mais famosa da cidade.

Desde 2023, a prefeitura de Ubatuba cobra uma taxa ambiental dos veículos com turistas que permanecem na cidade mais de 4 horas.

O decreto atualizando os preços da zona azul foi assinado na sexta-feira, 25. "Este reajuste também busca garantir melhores condições para a operação do sistema de estacionamento rotativo, incluindo a fiscalização, modernização tecnológica do sistema, sinalização e atendimento aos usuários. Este é um valor que ainda será aplicado nas próximas semanas", diz a diretora-presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (Emdurb), Carla Ballio.

As áreas classificadas como Zona Azul Cidades 2, que engloba a região do Itaguá e a avenida Iperoig, incluindo os bolsões de estacionamento da praça Alberto Santos, da antiga Feira Hippie e do Espaço de Eventos, passarão a ter cobrança aumentada de R$ 2 para R$ 5 por hora, no período entre 7h e 23h.

Praias mais caras

A Zona Azul Praias, que terá valor de R$ 50 por um período de até 12 horas, das 7 às 19h, abrange a orla do mar com as seguintes praias:

Praia do Tenório

Praia Grande

Toninhas

Enseada

Loteamento Santa Rita

Loteamento Domingas Dias

Loteamento Pedra Verde

Praia Dura

Recanto da Lagoinha

Praia da Lagoinha

Praia da Maranduba

Perequê-Açu

Praia Vermelha do Norte

Praia do Itamambuca

Praia do Félix

Praia do Prumirim

Praia do Ubatumirim

Praia do Estaleiro

Reajuste supera inflação

Em ambos os setores, o decreto estabelece que veículos utilizados por pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida poderão ser isentos da cobrança, inclusive em vagas comuns, desde que identificados e com as vagas preferenciais já preenchidas. Carros e caminhonetes registrados em Ubatuba são isentos da cobrança do estacionamento rotativo nas áreas à beira-mar.

A isenção não vale para a chamada Zona Azul Cidade, que abrange ruas da região central.

O valor de R$ 20 cobrado atualmente para estacionar nas praias de Ubatuba está em vigor desde janeiro de 2022. A tarifa foi definida em dezembro de 2021, quando a prefeitura reajustou o preço de R$ 12 para R$ 20. O novo valor será equivalente a seis vezes a inflação do período, que acumula alta de cerca de 25%.

Visitante paga taxa ambiental

Desde 2023, quem chega a Ubatuba de veículo automotivo já paga uma taxa de preservação ambiental para visitar a cidade.

O valor da diária, considerada após permanência de 4 horas, varia de R$ 3,72 para motocicleta até R$ 98,03 para ônibus - carros de pequeno porte pagam R$ 13,86. Os veículos são identificados por sensores que leem a placa e emitem a cobrança, a ser paga no prazo de 30 dias, após a saída da cidade. Há isenções para veículos de Ubatuba, cidades vizinhas e outros casos com previsão legal.