A gravadora Warner Chapell enviou uma notificação extrajudicial à campanha presidencial de Renan Santos (Missão) pela utilização da música Bete Balanço, de autoria de Cazuza e Frejat, na propaganda eleitoral nas redes sociais.

Segundo a gravadora, não houve autorização para que a canção fosse utilizada pela campanha do Missão, descumprindo a legislação eleitoral. campanha do Missão descumpriu a legislação eleitoral porque não houve autorização prévia para a utilização da canção.

Procurada, a campanha de Renan não havia se posicionado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Há cerca de 10 dias, Renan lançou o jingle "Vote na Onça", em que faz uma paródia da música. "O teu futuro é glorioso/Eu vejo gana, prendeu, matou/ Nesse país escandaloso, que a máfia anestesiou./Se a juventude encanta/Vote na onça, meu amor/Aperta o 14, agora/", diz a letra do jingle. A onça é o mascote do partido.

Na notificação, datada do dia 22 de setembro, a Warner Chapell identificou quatro publicações de páginas ligadas ao candidato com o uso da música. Em uma delas, acessada nesta segunda-feira, 28, pelo Estadão, o próprio Instagram informa que a trilha sonora foi removida.

"O uso de obras artísticas ou a criação de paródias destinadas a jingles de campanha exige obrigatoriamente a autorização expressa do autor ou titular dos direitos autorais", afirma a gravadora no documento enviado a Renan Santos.

A empresa pede que a campanha entre em contato em no máximo 48 horas a partir do recebimento da notificação sob pena de "serem adotadas todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para cessar e indenizar o uso desautorizado".

Renan tem 3% das intenções de voto no primeiro turno da eleição, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28. Ele está numericamente atrás de Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), que têm 4%, e de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula, que marcaram, respectivamente, 34% e 39%.