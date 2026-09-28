A exposição Miró: Mestre das Formas foi prorrogada até o dia 13 de dezembro. As obras do artista catalão estão em cartaz no Museu de Arte Brasileira (MAB FAAP).

O evento inédito reúne pinturas, esculturas, gravuras e tapeçarias do artista.

A curadoria traz alguns destaques de obras reunidas na exposição como Mont-roig III (1974), Jeune fille s?évadant (1967), Centenary of the Mourlot Print Studio (1953), Album 19 (1961) e Personnages, oiseaux, étoile (1978), que chegam ao Brasil pela primeira vez na história.

A mostra também aposta em tapeçarias produzidas em parceria com Josep Royo em tamanhos variados, e algumas chegam a dez metros de comprimento. Ainda, a exposição também reúne oito peças da coleção particular da família de Miró.

Miró: Mestre das Formas foi inaugurada em 7 de agosto já recebeu mais de 120 mil pessoas.