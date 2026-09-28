O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 28, que ele deseja tirar "um pouco" dos ricos, através de impostos, para melhorar a vida dos mais pobres. A declaração foi feita durante uma visita ao Hospital João de Deus, em Belém (PA).

"O poder público tem que garantir ao pobre o direito, é só isso. Eu não quero tirar nada de nenhum rico. Se eu puder, tiro um pouquinho, faço ele pagar mais um pouco para melhorar a vida dos pobres", declarou o presidente.

Durante a agenda, Lula voltou a dizer que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi "muito avacalhado" pela imprensa e pela opinião pública. O presidente, porém, admitiu problemas no sistema, mas disse que a solução é o aperfeiçoamento do serviço gratuito.

"Não estou dizendo que o SUS fez tudo. Tem muita coisa para fazer. Quanto mais a gente evoluir, mais tem coisa para evoluir", disse Lula.

O presidente agora vai participar de um ato de campanha na capital paraense. Ele estará ao lado da candidata apoiada por ele ao governo do Estado, Hana Ghassan (MDB), e os candidatos ao Senado que também têm seu apoio, o ex-governador Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União).