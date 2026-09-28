Wladimir Klitschko, ex-noivo de Hayden Panettiere e pai da filha da atriz, recorreu à Justiça na última semana para ser nomeado tutor temporário dos bens de Kaya, de 11 anos. Segundo documentos obtidos pelo TMZ, o ex-boxeador afirma que a medida é necessária para proteger os direitos da menina como única beneficiária do espólio da mãe.

O pedido foi apresentado em Los Angeles e inclui a administração dos bens que Hayden deixou na Califórnia. Klitschko afirma estar preocupado com a possibilidade de parte do patrimônio da atriz ser perdida e sustenta que é necessário um representante legal para preservar os ativos até que Kaya possa administrá-los.

"Kaya não é residente da Califórnia; este Tribunal tem jurisdição sobre a tutela dos bens de Kaya porque, como herdeira, Kaya tem direito à totalidade dos bens sujeitos à administração do testamento de Hayden na Califórnia", diz um trecho da petição.

De acordo com o documento, agentes federais estiveram na residência de Hayden após a morte da atriz como parte de uma investigação e retiraram objetos do imóvel. Klitschko afirma que pretende atuar na administração do espólio para recuperar os pertences quando os procedimentos das autoridades forem concluídos.

O ex-atleta também relata que Hayden havia contratado um serviço de segurança pouco antes de morrer para proteger a residência e os objetos que estavam no local, "devido a uma preocupação documentada de que um indivíduo tivesse obtido acesso não autorizado à sua propriedade".

Ainda segundo o relato apresentado à Justiça, as fechaduras do apartamento foram trocadas depois da morte da atriz, enquanto depósitos onde estavam roupas e acessórios de grife usados por ela em aparições públicas foram transferidos por precaução.

"Espera-se que o indivíduo continue tentando se apropriar indevidamente de bens pertencentes ao espólio de Hayden. Dada a grande repercussão do caso, é necessário nomear imediatamente um representante legal para salvaguardar e proteger a casa e os bens de Hayden", afirmou Klitschko na petição.

Herança de Kaya

Kaya é a única filha de Hayden Panettiere e, segundo informações divulgadas após a morte da atriz, deve ser a única herdeira de seu patrimônio. A atriz não teria deixado testamento, e a legislação da Califórnia determina a sucessão dos bens em casos como esse. A mãe de Hayden, Lesley Vogel, também afirmou anteriormente que a herança deve ficar com a neta.

Morte de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere morreu aos 36 anos em 16 de agosto, em Greenville, na Carolina do Sul. O legista do condado de Greenville classificou a morte como acidental e apontou a presença de fentanil, além de outras substâncias, no organismo da atriz.

Antes da divulgação do laudo, o TMZ havia informado que autoridades suspeitavam que Hayden tivesse ingerido uma pílula de oxicodona adulterada com fentanil na manhã de sua morte. Na ocasião, a investigação ainda estava em andamento e os resultados toxicológicos eram aguardados.

Hayden ficou conhecida por interpretar Claire Bennet na série Heroes e Juliette Barnes em Nashville. Ela também participou de filmes como As Apimentadas: Tudo ou Nada, Eu Te Amo, Beth Cooper e Pânico 4.