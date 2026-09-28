As aulas de uma creche de Andradas (MG) foram suspensas após o registro de sete casos suspeitos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana. A suspensão ocorreu na sexta-feira, 25, e o retorno das atividades está previsto para terça-feira, 29, informou a prefeitura de Andradas, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto entre as pessoas ou por meio de roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para que ocorra a contaminação.

Segundo a administração municipal, a suspensão de 72 horas tem como objetivo intensificar as ações de higienização e desinfecção do ambiente, além de monitorar a situação para proteger a saúde das crianças, dos profissionais e de suas famílias.

A prefeitura ressaltou que a escabiose é uma condição tratável e a adoção precoce das medidas de controle é fundamental para interromper sua transmissão. Também afirmou que acompanha a situação e adota as medidas sanitárias necessárias e reiterou seu compromisso com a saúde e a segurança de toda a comunidade escolar.

"Solicitamos a colaboração das famílias para que não encaminhem à escola crianças que apresentem coceira intensa, lesões ou qualquer alteração na pele, devendo procurar avaliação em uma unidade de saúde antes do retorno às atividades", disse a administração municipal.